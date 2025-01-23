انتشال جثامين 170 شهيدًا منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

غزة - (د ب أ)

انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم الخميس، جثامين تسعة شهداء، من بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أنه بـ "انتشال جثامين الشهداء التسعة، لترتفع حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، إلى 170 جثمانا".

ووفق الوكالة، "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، بين السابع من أكتوبر 2023 و19 من يناير الجاري، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود".