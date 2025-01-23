أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 825 ألفا و320 جنديًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 825 ألفا و320 جنديا، بينهم 1340 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9850 دبابة، منها 6 دبابات أمس الأربعاء، و20497 مركبة قتالية مدرعة، و22256 نظام مدفعية، و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23111 طائرة مسيرة، و3051 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و34905 من المركبات وخزانات الوقود، و3714 من وحدات المعدات الخاصة.