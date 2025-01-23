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الدفاع المدني يُعلن حصيلة الجثامين المستخرجة من تحت الأنقاض في قطاع غزة

08:59 ص الخميس 23 يناير 2025

قصف غزة

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وكالات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن حصيلة الجثامين التي انتشلتها طواقمه خلال أمس الأربعاء، من تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الجيش الإسرائيلي في مختلف محافظات القطاع.

ووفقا للإحصائية اليومية، تم انتشال جثمانين من محافظتي غزة والشمال، و7 جثامين من محافظات جنوب القطاع خلال الأربعاء، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الدفاع المدني إلى أن إجمالي عدد الجثامين التي تم انتشالها منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي بلغ 162 جثمانا.

وأوضح: لا تزال آلاف الجثامين المفقودة تحت الأنقاض بسبب عدم قدرة الطواقم على الوصول إليها، نتيجة نقص المعدات والآلات الثقيلة اللازمة للعمل في المناطق المتضررة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

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