جيش الاحتلال يُغلق حاجز جبع العسكري ويقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس

وكالات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز جبع العسكري بالاتجاهين، واقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وفقا لما ذكرته وفا.

وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على حاجز جبع العسكري الرابط بين محافظة رام الله والقدس وأريحا، ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وأغلقت البوابة المقامة عليه فجرا ومنعت المرور نهائيا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وسيرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء وشوارع.