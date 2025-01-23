إعلان

جيش الاحتلال يُغلق حاجز جبع العسكري ويقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس

08:36 ص الخميس 23 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز جبع العسكري بالاتجاهين، واقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وفقا لما ذكرته وفا.

وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على حاجز جبع العسكري الرابط بين محافظة رام الله والقدس وأريحا، ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وأغلقت البوابة المقامة عليه فجرا ومنعت المرور نهائيا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وسيرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء وشوارع.

قوات الاحتلال جيش الاحتلال يغلق حاجز العسكري بلدة حزما شمال شرق القدس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان