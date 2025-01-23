قوات الاحتلال تُشدد إجراءاتها العسكرية على مناطق عدة في رام الله وتعتقل 3 فلسطينيين

وكالات

شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، عبر نصب حواجز عسكرية وإغلاق بوابات، واعتقل 3 مواطنين عقب مداهمة عدة بلدات وقرى.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة روابي، شمال غرب رام الله، وشددت إجراءاتها على حاجز عين سينيا شمال رام الله، وفقا لما ذكرته وفا.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا على مدخل روابي، أعاق حركة مرور المواطنين المتجهين إلى مدينة رام الله، فيما شهد حاجز عين سينيا أزمة خانقة وتفتيش دقيق للخارجين من مدينة رام الله.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، ويشهد أزمة خانقة، فيما تغلق قوات الاحتلال بوابة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى طرق بديلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 مواطنين بعد اقتحامها بلدتي سلواد وكوبر وقرية رمون في محافظة رام الله والبيرة.