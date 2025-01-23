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بعد تصريحات ترامب.. أول تحرك أمريكي تجاه قناة بنما

06:44 ص الخميس 23 يناير 2025

ترامب

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وكالات

يُخطط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للسفر إلى بنما الأسبوع المقبل، على خلفية تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته إعادة السيطرة على قناة بنما، وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

ويخطط وزير الخارجية الأمريمي للسفر إلى بنما كجزء من جولة في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل، كما يُخطط لزيارة جواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا، إذ أنه من المتوقع أن تكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ توليه منصبه.

وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني. كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة.

وقد رفض زعيم بنما، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.

وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يقع في بنما بأمريكا الوسطى، تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتعد القناة واحدة من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.

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