"معظمهم من المجرمين".. ترامب: على أراضينا 21 مليون مهاجر بسبب بايدن

وكالات

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جون بايدن، مسؤولية وجود 21 مليون مهاجر معظمهم من المجرمين، في أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترامب معلقا على أزمة الهجرة في البلاد: "كان من الخطأ الفادح السماح للناس بالقدوم. وأنا أصدق الأرقام - 21 مليون شخص، ونسبة كبيرة منهم مجرمون من جميع أنحاء العالم"، وفقا لروسيا اليوم.

واعتبر ترامب أن هذا العدد الكبير من المهاجرين دخل الأراضي الأمريكية لأن بايدن سمح بحدوث ذلك.

وأشار إلى أن هناك آلاف الإرهابيين وعشرات الآلاف من القتلة "يتجولون بحرية" في الولايات المتحدة، مضيفا أن العديد من أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل قد أطلق سراحهم من السجون في بلدانهم ثم دخلوا الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق وقع ترامب أمرا تنفيذيا ينص على وقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأصدر تعليمات بترحيلهم.