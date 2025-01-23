مدير خدمة سرية وسفير بالاتحاد الأوروبي.. ترامب يعلن عن تعيينات جديدة في إدارته

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعيينات جديدة في إدارته، إذ شملت مدير الخدمة السرية في الولايات المتحدة، والسفير الأمريكي القادم لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب: "يسرني أن أعلن أن أندرو بوزدر سيعمل كسفير الولايات المتحدة القادم لدى الاتحاد الأوروبي، آندي محام ناجح ورجل أعمال ومحلل اقتصادي ومؤلف، في عام 2000، تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة CKE Restaurants, Inc، الشركة الأم لسلاسل المطاعم العالمية Carl's Jr وHardee's، خلال فترة ولايته لمدة 17 عاما كرئيس تنفيذي، قاد آندي الشركة للخروج من صعوبات مالية خطيرة، مما سمح لها بالبقاء على قيد الحياة، وتصبح آمنة ماليا، والنمو. سيقوم آندي بعمل ممتاز في تمثيل مصالح أمتنا في هذه المنطقة الهامة".

وفي شأن منصب مدير الخدمات السرية، قال ترامب: "يشرفني أن أعين شون كوران مديرا قادما للخدمة السرية للولايات المتحدة، شون وطني عظيم، قام بحماية عائلتي على مدى السنوات القليلة الماضية، ولهذا السبب أثق به لقيادة الرجال والنساء الشجعان في الخدمة السرية للولايات المتحدة.

ويتمتع شون بخبرة 23 عاما في مجال إنفاذ القانون، وبدأ حياته المهنية في الخدمة السرية في عام 2001، كعميل خاص في مكتب نيوارك الميداني، حيث أجرى الحماية والاستخبارات والتحقيقات والتوظيف والدعم اللوجستي للمنطقة.

وخلال فترة ولايتي الأولى، شغل شون منصب الوكيل الخاص المساعد المسؤول عن شعبة الحماية الرئاسية، مع الإشراف المباشر والمسؤولية عن العديد من المحميين، وتعزيز الخطط الأمنية"، بحسب روسيا اليوم.