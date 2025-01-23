الصين والبرازيل تتفقان على تعزيز الحوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

وكالات

اتفق وزير الخارجية الصيني وانج يي، ومبعوث الرئيس البرازيلي الخاص، سيلسو أموريم، خلال مكالمة هاتفية، على تعزيز الحوار من أجل تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وانج يي: "الأزمة الأوكرانية مستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، هناك إجماع متزايد بين جميع الأطراف على ضرورة وقف إطلاق النار والتسوية السياسية".

وأضاف أن مبادرة الصين والبرازيل المكونة من ست نقاط لتسوية هذا الصراع، بالإضافة إلى تشكيل منصة أصدقاء السلام بمشاركة البلدين، بهدف تعزيز جهود دول الجنوب العالمي وخلق أجواء وظروف مناسبة للمفاوضات السلمية.

من جانبه، أكد أموريم أن هذا التفاهم يحمل أهمية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة استغلال الفرصة السانحة لتحقيق تقدم.

وفي مايو 2024، أصدر وانج يي وسيلسو أموريم بيانا مشتركا من ست نقاط بعد مشاورات بينهما، وجاء في البيان أن الحوار والمفاوضات هما الطريق الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية.

واقترحت الصين والبرازيل عقد مؤتمر سلام دولي "في الوقت المناسب" بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة جميع الخطط السلمية".