يُعاني من اضطراب نفسي.. شاب يٌشعل النيران في والدته بتونس

وكالات

كشف أنيس المؤدب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدينة نابل التونسية، تفاصيل واقعة إحراق شاب لوالدته في منطقة قليبية.

وأوضح أنيس المؤدب، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالشاب الذي أحرق والدته في منزلهم الكائن بمدينة قليبية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي حديثه عن حالة الأم، وهي معلمة متقاعدة تجاوزت عقدها السادس، أشار إلى أنه تم إيواؤها بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس وأنها تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

وتابع أن الأم كانت منشغلة بالمطبخ لتشعر فجأة بانسكاب مادة سائلة على رأسها ثم اشتعال النيران فيها.

وقال إن التحريات الأولية تشير إلى أن الفتى يُعاني من اضطرابات، مستبعدا الدافع الإجرامي لإقدام الابن على إضرام النار في والدته، إذ أن التحريات الأولية لم تفد بوجود خصام حول طلب أموال أو غيرها.

وأكد عرض الابن على مختص نفسي لتحديد مدى تحمل الابن مسؤولية أفعاله، بعد مثول المتهم أمام القضاء.