الجيش الإسرائيلي: عازمون على تنفيذ بنود اتفاق غزة من أجل إعادة المختطفين

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه عازم على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "عازمون على تنفيذ بنود اتفاق غزة بشكل كامل من أجل إعادة المختطفين، ونؤكد أننا مستعدون لأي سيناريو وسنواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد مباشر لجنودنا".

وأضاف أنه رصد انتهاكات من قبل حماس وقتلنا مسلحين شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية.

ودعا جيش الاحتلال سكان قطاع غزة إلى الالتزام بتعليماتنا وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المناطق.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كان حث في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، أهل غزة إلى عدم الاقتراب من القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق لاسيما عند محور نتساريم.

وأكد أن الجيش لا يزال متواجدا في عدة مناطق، عملا باتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على الانسحاب التدريجي، منبها إلى أن التحرك من جنوب إلى شمال غزة أو نحو نتساريم ما زال خطيرا.