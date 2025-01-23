وزير خارجية أمريكا يتعهد بدعم واشنطن الثابت لإسرائيل والتعامل مع تهديدات إيران

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، للتأكيد على دعم واشنطن لحليفتها، كما تناولا النقاش بخصوص عدد من الملفات.

وخلال الاتصال، تعهد الوزير روبيو بدعم واشنطن الثابت لإسرائيل، كما أبلغ روبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يتطلع إلى التعامل مع تهديدات إيران، وفقا لما ذكرته الغد.

وناقش الوزير الأمريكي مع نتنياهو ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعرب الثلاثاء، عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال روبيو: "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط"، مضيفا: "فرحون لإطلاق سراح المحتجزات الثلاث، ونأمل أن يعود المزيد".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا.