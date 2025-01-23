وسائل إعلام: ترامب سيعيد إدراج الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية

وكالات

قال موقع "واشنطن فري بيكون" الإعلامي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعد أمرا تنفيذيا بشأن إعادة الحوثيين على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، لم يذكر اسمه، إن ترامب من المقرر أن يوقع هذا الأمر في وقت لاحق من الأربعاء "حسب توقيت واشنطن" وفقا لروسيا اليوم.

وبموجب الأمر المذكور سيتم إعادة فرض كامل العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثيين.

ويفترض الإدراج على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية" ملاحقة الأجهزة الأمنية والقضائية الأمريكية لأي أطراف أو أشخاص متورطين في دعم التنظيمات المدرجة على القائمة بأي شكل من الأشكال.

وكان ترامب قد أدرج الحوثيين على هذه القائمة في بداية ولايته الأولى، لكن إدارة الرئيس التالي جو بايدن حذفتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة للتخفيف التوترات مع إيران.