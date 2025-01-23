فيديو| إيران: لم نعلم بهجوم 7 أكتوبر وحماس أضرّت بالاتفاق النووي مع واشنطن

وكالات

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، إن حركة حماس تسببت في تضرر المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وخلال لقاء إعلامي، في مؤتمر دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، قال ظريف: "لم نكن على علم بشأن هجوم السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، كان مقررا أن نلتقي بالأمريكيين لمناقشة تجديد الاتفاق النووي يوم التاسع من أكتوبر، لكن الهجوم دمر الاتفاق مع واشنطن".

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية #جواد_ظریف في #منتدى_دافوس : "لم نكن نعلم عن السابع من أكتوبر. كنا سنلتقي مع الأميركيين بشأن قضية استئناف #الاتفاق_النووي في التاسع من أكتوبر، لكن عملية #طوفان_الأقصى دمرت إمكانية عقدها".#إيران#الولايات_المتحدة_الأمريكية pic.twitter.com/mFfgHJHtTr — Mohammad Saad محمدسعد (@mohammadhsaad) January 22, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت إيران عن أملها في موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق نووي جديد، وفقا لما قاله محمد جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية في منتدى منتجع دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وردا على سؤال حول سبب اعتقاد إيران بأن الولايات المتحدة قد توافق على اتفاق جديد، قال ظريف: "آمل أن يكون -ترامب 2- هذه المرة أكثر جدية، وأكثر تركيزا، وأكثر واقعية".

كان ترامب قد انسحب من اتفاق فيينا النووي بشكل أحادي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وفرض عقوبات قاسية جديدة على طهران.

وقد تصاعد النزاع حول البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أعقاب الانتقادات التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تعتزم تشغيل آلاف من أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتخصيب اليورانيوم.

وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%. وفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90% مطلوب للأسلحة النووية.

وقد هددت الحكومة الإسرائيلية مرارا بقصف المنشآت النووية الإيرانية.