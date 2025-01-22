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تقارير: ترامب سيوقع على إعادة إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب خلال ساعات

11:46 م الأربعاء 22 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

‌‏أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على إعادة إدراج جماعة انصار الله "الحوثيين" في اليمن بقوائم الإرهاب خلال ساعات، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مصادر.

وفي يناير 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تأجيل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير 2024.

وأوضح روبرت وود، نائب رئيس البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، أن تأجيل تنفيذ القرار كان بهدف مناقشته مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن التصنيف مرتبط بالعواقب الإنسانية على اليمن.

دونالد ترامب الحوثيون إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب الحوثيين في اليمن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين
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