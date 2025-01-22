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بعدما أعلن اغتياله.. الاحتلال يقر بخطأ معلوماته حول استشهاد قيادي بحماس

11:26 م الأربعاء 22 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش يعترف بأن البيان الذي نشره وزعم فيه تصفية قائد كتيبة بيت حانون في حماس حسين فياض غير صحيح.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال، أنه تبين أن معلوماته الاستخباراتية عن استشهاد حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة.

لكن مقطع فيديو تداولته منصات فلسطينية، ظهر فيه فيّاض المعروف بـ"أبو حمزة" قائد كتيبة بيت حانون التابعة لكتائب القسام، بعد حوالي 8 أشهر من إعلان الاحتلال اغتياله.

وخلال الفيديو، ظهر فياض أثناء لقائه مواطنين بغزة، متحدثا عن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر الحرب، مؤكدا أنه فشل في هزيمة القطاع وتحقيق أهدافه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية قائد كتيبة بيت حانون حماس استشهاد حسين فياض حسين فياض المعروف بأبو حمزة حسين فياض على قيد الحياة
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