مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدرسة جنوبي نابلس بالضفة الغربية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مدرسة بورين الثانوية جنوبي نابلس بالضفة الغربية وعبثوا بمحتوياتها، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية تخشى الاشتباك مع المستوطنين وتسمح لهم أحيانًا بالقيام بأعمال شغب.

وأكدت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية تتساهل في تطبيق القانون على المستوطنين لدى ارتكابهم جرائم بحق الفلسطينيين.

وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإلغاء الاعتقال الإداري ضد بعض المستوطنين منحهم دعمًا وزاد هجماتهم ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جهاز الشاباك رصد ارتفاعًا في إرهاب وعنف المستوطنين لا سيما أعمال الانتقام بعد عملية قرية الفندق بالضفة الغربية.

وأضرم مجموعة من المستوطنين النيران في قرية الفندق بالضفة، وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.