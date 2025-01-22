أمريكا: انتحار شاب بعد إطلاقه النار على طالبة في مدرسة بمدينة ناشفيل

ناشفيل، أمريكا - (أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية إن شابا (17 عاما) انتحر بإطلاق النار على نفسه بعدما أطلق النار على طالبة وأصابها بجروح قاتلة بمدرسة في مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة ناشفيل دون أرون في مؤتمر صحفي إن اثنين آخرين أصيبا في إطلاق النار في مدرسة أنتيوك الثانوية ويخضعان للعلاج في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

وأضاف آرون أنه كان هناك اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون بالمدرسة عندما وقع إطلاق النار، وأوضح أنهما لم يكونا بالقرب من الكافتيريا التي وقع فيها إطلاق النار، وعندما وصلا إلى هناك، كان إطلاق النار قد توقف وانتحر مطلق النار.