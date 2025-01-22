إعلان

أمريكا: انتحار شاب بعد إطلاقه النار على طالبة في مدرسة بمدينة ناشفيل

10:44 م الأربعاء 22 يناير 2025

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ناشفيل، أمريكا - (أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية إن شابا (17 عاما) انتحر بإطلاق النار على نفسه بعدما أطلق النار على طالبة وأصابها بجروح قاتلة بمدرسة في مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة ناشفيل دون أرون في مؤتمر صحفي إن اثنين آخرين أصيبا في إطلاق النار في مدرسة أنتيوك الثانوية ويخضعان للعلاج في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

وأضاف آرون أنه كان هناك اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون بالمدرسة عندما وقع إطلاق النار، وأوضح أنهما لم يكونا بالقرب من الكافتيريا التي وقع فيها إطلاق النار، وعندما وصلا إلى هناك، كان إطلاق النار قد توقف وانتحر مطلق النار.

الشرطة الأمريكية إطلاقه النار على طالبة مدرسة بمدينة ناشفيل انتحار شاب بعد إطلاقه النار على طالبة أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: رئيس الاستخبارات العسكرية سيقال إن تبيّن تورطه في إخفاق 7 أكتوبر

إعلان

إعلان