ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، أ إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت نحو 1500 جندي لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أمر ترامب.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤولين، قولهم إن السلطات الأمريكية أمرت آلاف الجنود الإضافيين بالانتشار على الحدود مع المكسيك.

وفي خطاب التنصيب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدا بوقف الدخول غير القانوني وكذلك ترحيل ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وفي إطار ذلك، أكد ترامب أنه سيرسل آلافا من القوات الأمريكية إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين، مشددا على أنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.