أمريكا.. شاب يضرم النيران في مكتب برلماني بسبب حظر تيك توك

واشنطن - (أ ب)

وجه ممثلو الادعاء العام في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عدة اتهامات من بينها الحرق العمد لرجل من ولاية ويسكونسن تردد أنه أخبر الشرطة أنه حاول إحراق مكتب أحد أعضاء الكونجرس بسبب استيائه من الحظر الاتحادي الذي تم فرضه على تطبيق "تيك توك".

وقدم إريك توني المدعي العام لمقاطعة "فوند دو لاك" شكوى ضد كايدن ستاتشوفيتش (19 عاما) حيث اتهمه بارتكاب جريمة الحرق العمد وتوجيه تهديدات إرهابية ومحاولة السرقة وإتلاف الممتلكات، وسيواجه المتهم عقوبة السجن لأكثر من 50 عاما إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.

ووفقا للشكوى، تعامل شرطي مع حريق خارج مكتب النائب الجمهوري جلين جروثمان في "فوند دو لاك" في حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد ورأى ستاتشوفيتش يقف في مكان قريب.

وقال الشرطي إنه بينما كان يعمل على إطفاء النيران باستخدام طفاية الحريق، أخبره ستاتشوفيتش أنه أضرم النار لأنه لا يحب جروثمان، وقام الشرطي بتقييده واقتياده إلى قسم الشرطة، وسرعان ما أخمد رجال الإطفاء والشرطة الحريق مما أدى إلى الحد من الأضرار.