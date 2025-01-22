شرطة غزة: عصابات نهب المساعدات أثناء الحرب كانت تعمل بالتنسيق مع الاحتلال

وكالات

قال المتحدث باسم شرطة غزة أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، إن 6 آلاف منتسب لجهاز الشرطة في غزة جاهزون لبسط الأمن في القطاع.

وأشارت البطنيجي، إلى أن الشرطة في القطاع لديها 1950 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح البطنيجي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن عصابات نهب المساعدات أثناء الحرب كانت تعمل بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي وكانت تنشط بالقرب من وجود قواته.

وأكد المتحدث باسم شرطة غزة، أنه ستتم ملاحقة كل من تسبب في الانفلات الأمني ونهب المساعدات أثناء الحرب، موضحا أن الشرطة في القطاع ستعمل في مقار مؤقتة وبأبسط الإمكانيات لتأمين أهالي غزة والقضاء على أي انفلات أمني.