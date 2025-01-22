لتكوين فريق يدعم أجندة ترامب.. استبعاد 160 موظفًا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

واشنطن - (أ ب)

قرر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، استبعاد نحو 160 موظفا حكوميا محترفا بشكل مؤقت في مجلس الأمن القومي، وتم إبلاغهم بأنهم سيمارسون أعمالهم في الوقت الراهن من المنزل، في الوقت الذي تراجع فيه الإدارة الأمريكية ملفات العاملين في المجلس التابع مباشرة للبيت الأبيض، بحسب ما ذكره مسؤولون في الإدارة لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب المسؤولين تم استدعاء الموظفين المحترفين، الذين يشار إليهم عادة باسم الموظفين المنتدبين، اليوم الأربعاء لحضور اجتماع لجميع الموظفين حيث تم إبلاغهم أنه من المتوقع أن يكونوا تابعين فقط لكبار مديري مجلس الأمن القومي ولكنهم لن يكونوا مسؤولين أمام البيت الأبيض مباشرة.

يذكر أن مايك والتز مستشار الأمن القومي لترامب، أشار قبل يوم التنصيب إلى أنه سيسعى إلى نقل الموظفين المدنيين الذين خدموا في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى جهات عملهم الأصلية، بهدف ضمان تعيين أعضاء في المجلس يدعمون أجندة ترامب.