إدارة ترامب تجمّد تقارير العديد من الوكالات الصحية

واشنطن - (أ ب)

جمّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبات العديد من وكالات الصحة الاتحادية مع الجمهور حتى نهاية الشهر، على الأقل.

وقالت دوروثي فينك القائمة بأعمال الأمين العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في مذكرة حصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة منها، لطاقم الوكالة أمس الثلاثاء، إن قرار وقف بـ"التوقف الفوري" للوائح والإرشادات والإعلانات والبيانات الصحفية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من بين أمور أخرى، حتى توافق عليها هي.

وينطبق التعليق أيضا على أي شيء يجب نشره في السجل الاتحادي، حيث ينقل الفرع التنفيذي القواعد واللوائح، وتقرير الأمراض والوفيات الأسبوعي، الذي تنشره مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت المذكرة أن التعليق سيظل ساريا حتى الأول من فبراير المقبل.

وتشمل الوكالات التي يتعلق بها أمر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومعاهد الصحة الوطنية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.