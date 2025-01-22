إدارة ترامب تغلق صفحة البيت الأبيض باللغة الإسبانية

واشنطن - (أ ب)

في غضون ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت الإدارة الجديدة بإغلاق النسخة الإسبانية من الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ويعرض الموقع الآن للمستخدمين رسالة "خطأ 404"، ويشمل أيضا زر الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والذي يوجّه المشاهدين إلى صفحة تعرض مقطع فيديو لترامب في فترة ولايته الأولى وفي الحملة الانتخابية.

وأعربت جماعات الضغط اللاتينية وغيرها من الجماعات عن إحباطها إزاء التغيير المفاجئ، وما وصفه البعض بعدم بذل الإدارة أي جهود للحفاظ على التواصل مع المجتمع اللاتيني، الذي ساعد في وصول ترامب إلى الرئاسة.

وردا على سؤال عن هذه التغييرات، أجاب نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أمس الثلاثاء بأن الإدارة "ملتزمة بإعادة قسم الترجمة الإسبانية للموقع إلى شبكة الإنترنت".

وأضاف بدون تفاصيل "إنه اليوم الثاني.. نحن نعمل على تطوير وتحرير وتعديل الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، وكجزء من هذا العمل المستمر، أصبح بعض المحتوى المحفوظ على الموقع غير متاح.. نحن ملتزمون بإعادة تحميل هذا المحتوى في فترة وجيزة".