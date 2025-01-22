إعلان

لبنان.. الجيش يستكمل انتشاره في نقاط عدة جنوبي البلاد

07:39 م الأربعاء 22 يناير 2025

الجيش اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش استكملت انتشارها في نقاط عدة في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

وقالت قيادة الجيش في بيان "استكملت وحدات عسكرية انتشارها في نقاط عدة في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو والتزام تعليمات الوحدات العسكرية، إلى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي".

وأعلن الجيش أنه "في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار 1701 ومندرجاته".

يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.

قيادة الجيش اللبناني لبنان اتفاق وقف إطلاق النار اليونيفيل في لبنان انتشار الجيش جنوب لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أوروبا لن تنكّس رأسها".. ألمانيا وفرنسا تبعثان برسائل تحذيرية لإدارة ترامب

إعلان

إعلان