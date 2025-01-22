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تنفيذًا لتعهدات ترامب.. نشر آلاف الجنود الأمريكيين على الحدود مع المكسيك

07:19 م الأربعاء 22 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية أمرت آلاف الجنود الإضافيين بالانتشار على الحدود مع المكسيك.

وفي خطاب التنصيب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدا بوقف الدخول غير القانوني وكذلك ترحيل ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وفي إطار ذلك، أكد ترامب أنه سيرسل آلافا من القوات الأمريكية إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين، مشددا على أنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.

دونالد ترامب نشر آلاف الجنود الأمريكيين الحدود بين أمريكا والمكسيك حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية
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