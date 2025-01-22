وزير الخارجية السوري: لا يمكننا رسم مستقبل مشرق لشعبنا وأيادينا مكبلة بالعقوبات

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه سوريا هو العقوبات الاقتصادية ويجب رفعها بسرعة، مؤكدا أن رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا.

وأشار الشيباني إلى أن على المجتمع الدولي رفع العقوبات على سوريا التي لن تشكل تهديدا لأي دولة في العالم، لافتا إلى أن "سوريا بدأت صفحة جديدة الآن ونريدها أن تكون دولة سلام".

وأوضح الشيباني، أن الحكومة الجديدة في دمشق لا يمكنها رسم مستقبل مشرق للشعب السوري وأياديها مكبلة بالعقوبات، مضيفا "نحن السوريين ضحينا بالكثير لتحقيق الحرية لكل شعبنا".

وأكد الشيباني، أن الشعب السوري بات يثق بالحكومة الجديدة حاليا، مشيرا إلى أن ما حدث في الـ50 سنة الماضية يثبت أن مستقبل البلاد أفضل من الماضي.

ولفت وزير الخارجية السوري، إلى أن الإنجاز الأهم الذي تفخر به دولته هو أن سوريا لم تشهد حربا أهلية ولا حربا طائفية، مشددا على أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

وأضاف الشيباني، أن تحقيق العدالة الانتقالية هو مسؤولية الحكومة حصرا وليس الشعب.