لتحريضه على الإبادة الجماعية.. سويسرا تدرس شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي

وكالات

قالت وسائل إعلام سويسرية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا تدرس شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتهمة تحريضه على الإبادة الجماعية في غزة خلال وجوده بدافوس.

وفي يناير 2024، كشفت وكالة رويترز" البريطانية، نقلا عن ممثلي الادعاء في سويسرا، عن تلقّي شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وحينذاك، أكد مكتب المدّعي العام السويسري، أنه سيتم فحص الشكاوى المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي وفق الإجراءات المُتّبعة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية فيما يخص حصانة هرتسوج.