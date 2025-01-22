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وزير الخارجية السوري: الأوضاع الأمنية مقبولة بالنظر لمرور البلاد بـ14 عامًا من الفوضى

07:06 م الأربعاء 22 يناير 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن السوريين بات لديهم الكثير من التطلعات والطموحات بعد أن تعرضوا لحرب وجودية على يد الرئيس السابق بشار الأسد، مضيفا "نعد شعبنا بأن المأساة التي تعرضوا لها سابقا لن تتكرر أبدا".

وأشار الشيباني إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا مقبولة بالنظر إلى مرور البلاد بـ14 عاما من الفوضى، مؤكدا أن سوريا يجب أن تكون لكل السوريين بدون أي تقسيمات طائفية.

وأوضح الشيباني أن رؤية الحكومة السورية الجديدة، هي أن يشارك جميع السوريين بلا أي استثناء في وضع مستقبل البلاد، لافتا إلى أن المرأة السورية سيكون لها دور أساسي في مستقبل الدولة.

وأكد الشيباني، أن الحكومة السورية تواجه العديد من التحديات لكن أمامها الكثير من فرص الاستثمار.

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