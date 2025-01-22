وزير الخارجية السوري: نريد أن نقنع شعبنا بأن لديه حكومة تخدم مصالحه

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد السوري سيكون منفتحا على الشراكات والاستثمارات الخارجية.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية الجديدة، ركزت على مجالات محددة هي الطاقة والمطارات والطرق والصحة والتعليم، مؤكدا أنها لا تريد للبلاد أن تظل معتمدة على المساعدات بل تعمل أيضا على استغلال قدراتها الذاتية.

وأوضح الشيباني، أن الحكومة الجديدة تعمل على بناء سوريا بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن مئات الآلاف من السوريين يسعون إلى العودة إلى بلادهم في الوقت الحالي.

وأعرب الشيباني، عن ترحيبه بعودة كل السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم، مضيفا "خلال الـ18 شهرا المقبلة نريد أن نقنع شعبنا بأن لديه الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحه".