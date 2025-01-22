الاتحاد الأوروبي يرحّب بالإفراج عن طاقم سفينة "جالاكسي" من قبل الحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الأربعاء، بالإفراج عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" الذي يضم مواطنين أوروبيين، من قبل جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقالت البعثة في حسابها على منصة "إكس" "سيريح هذا بال الأسر ويسهم في الخفض الضروري للنزاع في منطقة البحر الأحمر".

وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرها العميق لعُمان لتسهيل الإفراج عنهم.

وأكدت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري دون شروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا من قبل الحوثيين. ‏

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه السلام المستدام في اليمن.

وسيطر الحوثيون على سفينة جالاكسي وطاقمها في نوفمبر عام 2023، لعدم التزامها بتحذيرات منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها، حد وصفهم.

ونفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حينها أن تكون السفينة إسرائيلية أو وجود إسرائيليين على متنها، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها "عمل إرهابي" يستهدف أمن الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة إطلاق سراح الطاقم، "بتواصل مع حركة حماس وجهود من سلطنة عُمان".