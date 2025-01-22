مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نعتقد أننا نستطيع إدخال قطر بمسار التطبيع مع إسرائيل

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويكوف، اليوم الأربعاء، إن قطر كانت مفيدة جدا لإبرام الاتفاق ورئيس وزرائها فعل الكثير ولديه مهارات اتصال لا غنى عنها مع حماس.

وعبّر ويتكوف، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن اعتقاده أن واشنطن ستحصل على فرصة لإشراك الجميع في مستقبل أفضل للمنطقة، مضيفا "نعتقد أننا نستطيع إدخال قطر في المسار للتطبيع مع إسرائيل".

وأوضح ويتكوف، أن الإدارة الأمريكية الجديدة كانت بحاجة لإظهار قدرتها على وقف إطلاق النار ووقف العنف وإجراء مفاوضات.