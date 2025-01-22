الجزائر وأمريكا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري

الجزائر - (د ب أ)

وقعت وزارة الدفاع في الجزائر مع نظيرتها في الولايات المتحدة "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم في أعقاب استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" الفريق أول مايكل لانجلي.

وأشاد شنقريحة، في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بـ"علاقات التعاون العسكري الجزائري-الأمريكي، الذي يقوم على العقلانية والبراجماتية والحوار البناء والهادف الرامي إلى التأسيس لشراكة مستديمة".

كما أكد أن الشراكة بين البلدين تشهد حاليا "ديناميكية إيجابية في شتى المجالات، بما فيها مجالات الدفاع والأمن"، مبرزا الإرادة على الارتقاء بهذه الشراكة إلى أعلى المستويات، بما يخدم مصالح البلدين.

وأعرب شنقريحة، عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك الدفاع والأمن، بعد تنصيب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، عبر مايكل لانجلي، عن تطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري، مشيدا بمستوى التنسيق المتعدد الأبعاد بين الطرفين، وكذا بمساهمة الجيش الجزائري في استتباب الأمن والسلم في المنطقة.

ولاحقا استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لا نجلي.