إعلان

إدارة ترامب تلغي خطط سفر اللاجئين الذين تم السماح لهم بالعودة والاستقرار بأمريكا

06:08 م الأربعاء 22 يناير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط سفر اللاجئين الذين تم السماح لهم بالفعل بالعودة والاستقرار في الولايات المتحدة.

وهناك حاليا آلاف اللاجئين العالقين في بقاع مختلفة من العالم.

وكان التعليق إثر أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب أمس الأول الاثنين.

وترك الأمر التنفيذي الاحتمال مفتوحا أمام السماح للأشخاص الذين خضعوا لعملية طويلة كلاجئين بدخول أمريكا، ومن حجزوا رحلات طيران قبل موعد نهائي يحل في 27 يناير، بالدخول في اللحظة الأخيرة.

لكن الوكالة الأمريكية التي تشرف على التعامل مع طلبات اللاجئين والوصول قالت لطاقم العمل والأشخاص المعنيين إنه "تم تعليق وصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر"، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم.

ترامب إلغاء خطط سفر اللاجئين الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تنهي الحرب بأوكرانيا

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"