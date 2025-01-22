رئيس الوزراء البولندي: بقاء أوروبا مرهون بتسليحها

ستراسبورج - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك أمام المشرعين الأوروبيين المجتمعين في ستراسبورج بفرنسا: "إذا أرادت أوروبا البقاء، فيجب أن تكون مسلحة".

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال توسك الذي تشترك بلاده في حدود مع بيلاروس، حليفة روسيا وجيب كالينينجراد الروسي وأوكرانيا "هذا وقت لا يمكن لأوروبا أن تبخل فيه بالأموال فيما يتعلق بالأمن".

ووفقا لتوسك، تنفق بولندا بالفعل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ولا يوجد هدف محدد للإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، ومن بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، هناك 23 دولة أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعي الغربي.

وقد تعهدت الدول الأعضاء في حلف الناتو بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو هدف قد تتم زيادته في قمة الناتو المقبلة في يونيو.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأعضاء بحلف الناتو بإنفاق 5% على الدفاع، وهو مستوى لا تلتزم به واشنطن، وقد زادت ألمانيا إنفاقها إلى أعلى قليلا من 2%.