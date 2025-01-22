وسط حملة اعتقالات.. عمليات نزوح واسعة في مخيم جنين بالضفة الغربية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن عشرات العائلات تنزح من مخيم جنين بالضفة الغربية عبر ممر تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت عشرات الشباب خلال مرورهم، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين هاجموا أهل قرية أقواويس جنوبي مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين.

وحذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علقت فيه ألبانيز على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء.

تأتي عمليات النزوح في مخيم جنين، على ضوء عملية "الجدار الحديدي" العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة والمخيم الواقعين بالضفة الغربية.