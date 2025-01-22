جيش الاحتلال: لواء جفعاتي فقد 86 عسكريًا في غزة منذ 7 أكتوبر

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن لواء جفعاتي فقد 86 قائدا وجنديا خلال معارك قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 840 عسكريا إسرائيليا خلال المعارك في قطاع غزة، بينما يُقدّر الإصابات في صفوفه بما يقارب 14 ألف مصابا بمعدل 1000 إصابة شهريا.

وأكد رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش يواجه حاجة ملحة لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ضرورة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن التهرب يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته.

هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد النقاش داخل إسرائيل حول سياسات التجنيد الإجباري ومدى عدالتها، خصوصًا في ما يتعلق بإعفاء بعض الفئات مثل طلاب المدارس الدينية (الحريديم).