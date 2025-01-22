إعلان

جيش الاحتلال: لواء جفعاتي فقد 86 عسكريًا في غزة منذ 7 أكتوبر

05:34 م الأربعاء 22 يناير 2025

دانيال هاجاري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن لواء جفعاتي فقد 86 قائدا وجنديا خلال معارك قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 840 عسكريا إسرائيليا خلال المعارك في قطاع غزة، بينما يُقدّر الإصابات في صفوفه بما يقارب 14 ألف مصابا بمعدل 1000 إصابة شهريا.

وأكد رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش يواجه حاجة ملحة لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ضرورة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن التهرب يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته.

هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد النقاش داخل إسرائيل حول سياسات التجنيد الإجباري ومدى عدالتها، خصوصًا في ما يتعلق بإعفاء بعض الفئات مثل طلاب المدارس الدينية (الحريديم).

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء جفعاتي إسرائيل حماس التجنيد الإجباري في إسرائيل صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وسط حملة اعتقالات.. عمليات نزوح واسعة في مخيم جنين بالضفة الغربية

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"