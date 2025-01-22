مبعوث ترامب للشرق الأوسط: تنفيذ اتفاق غزة أصعب من التوصل إليه

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه.

وأفاد ويتكون بأنه سيتوجه إلى إسرائيل ضمن فريق التفتيش للتأكد من أن تنفيذ الاتفاق يسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إذا سارت الأمور على ما يرام.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الأحد الماضي، ويتكون من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا وفي اليوم السادس عشر من تلك المرحلة سيتم التفاوض بشأن المرحلة الثانية.