إعلان

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: تنفيذ اتفاق غزة أصعب من التوصل إليه

05:31 م الأربعاء 22 يناير 2025

ستيف ويتكوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه.

وأفاد ويتكون بأنه سيتوجه إلى إسرائيل ضمن فريق التفتيش للتأكد من أن تنفيذ الاتفاق يسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إذا سارت الأمور على ما يرام.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الأحد الماضي، ويتكون من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا وفي اليوم السادس عشر من تلك المرحلة سيتم التفاوض بشأن المرحلة الثانية.

ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط تنفيذ اتفاق غزة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة صفقة غزة حماس إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: لواء جفعاتي فقد 86 عسكريًا في غزة منذ 7 أكتوبر

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"