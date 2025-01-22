الرئيس اللبناني: نأمل بتأليف الحكومة بأسرع وقت

بيروت - (د ب أ)

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتمّ تأليف الحكومة بأسرع وقت.

وقال عون، خلال استقباله اليوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني على رأس وفد، :"لقد بدأنا بإعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت تكون ملائمة لتطلعات الشعب على أن نقوم تباعا بمد جسورالثقة مع العالمين العربي والغربي، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة".

وأضاف " إن السريان مكون أساسي من مكونات الشعب اللبناني. ونحن لا نؤمن بأقلية وأكثرية. لديكم حقوق كما عليكم واجبات، وهذا أمر طبيعي، وعلى الدولة ان تؤمن لكم حقوقكم. نريد الكفاءات ذلك أن في لبنان ثروة بشرية أهم من الثروة الطبيعية وهي مستدامة".

وأشار الرئيس عون إلى "أننا أمام تحديات كثيرة ووضع المنطقة مترابط ولكن لدينا فرصا علينا أن نستغلها لمصلحة لبنان ومستقبله من اجل مستقبل ابنائنا ولكي لا يهاجروا".

وأشار إلى أن " المجتمع اللبناني بكافة أطيافه مدعو إلى أن يتحمل مسؤولياته، ونحن نحافظ على رجائنا بهذا البلد".