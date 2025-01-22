إيران تأمل في اتفاق نووي جديد خلال فترة رئاسية "أكثر واقعية" لترامب

دافوس - (د ب أ)

أعربت إيران، اليوم الأربعاء، عن أملها في موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق نووي جديد، وفقا لما قاله محمد جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية في منتدى منتجع دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وردا على سؤال حول سبب اعتقاد إيران بأن الولايات المتحدة قد توافق على اتفاق جديد، قال ظريف: "آمل أن يكون -ترامب 2- هذه المرة أكثر جدية، وأكثر تركيزا، وأكثر واقعية".

كان ترامب قد انسحب من اتفاق فيينا النووي بشكل أحادي في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وفرض عقوبات قاسية جديدة على طهران.

وقد تصاعد النزاع حول البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أعقاب الانتقادات التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تعتزم تشغيل آلاف من أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتخصيب اليورانيوم.

وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%. وفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90% مطلوب للأسلحة النووية.

وقد هددت الحكومة الإسرائيلية مرارا بقصف المنشآت النووية الإيرانية.