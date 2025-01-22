اليمن.. قتلى وجرحى في تجدد المواجهات بين قوات الحكومة والحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

سقط قتلى وجرحى، اليوم الأربعاء، في تجدد المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في مواجهات بثلاث محافظات.

وأفاد الجيش اليمني الحكومي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "بأن القوات الحكومية أحبطت اليوم الأربعاء محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز".

وأشار الجيش إلى أن "قوات الجيش أوقعت خسائر في صفوف المجاميع الحوثية المعادية، وأجبرت من تبقى منها على الفرار".

وأضاف الجيش أن" قوات الجيش ردت على مصادر نيران حوثية معادية نتج عنها إصابة اثنين من أفراد الجيش".

وأشار الجيش إلى" وقوع إصابات بصفوف الحوثيين خلال إحباط الجيش تحركات معادية لهم في جبهة مقبنة غربي تعز".

وفي محافظة مأرب النفطية، أفاد الجيش"بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد رد الجيش على نيران معادية في عدة جبهات هناك"."كما تعاملت قوات الجيش مع مصادر نيران معادية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بالإضافة إلى استهداف طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في المحافظة "حسب بيان الجيش.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه المواجهات، لكن الجماعة أعلنت مساء الثلاثاء مقتل 6 من عناصرها بينهم ضابط برتبة عميد، دون تحديد مكان وزمان مقتلهم.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد أكبر للصراع بين القوات الحكومية والحوثيين بعد هدوء استمر منذ أبريل عام 2022.