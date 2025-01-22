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محتجزة منذ 2023.. الحوثيون يطلقون سراح طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"

05:19 م الأربعاء 22 يناير 2025

لحظة اختطاف السفينة جالاكسي ليدر أرشيفية

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دبي - (أ ب)

أعلن جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" التي صادروها في نوفمبر 2023.

وقال الحوثيون، إنهم أطلقوا سراح البحارة، بعد وساطة من سلطنة عمان.

وكان طاقم السفينة يتألف من 25 بحارا من الفلبين وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا والمكسيك.

وقال الحوثيون الذين تدعمهم إيران إنهم خطفوا السفينة بسبب صلتها بإسرائيل. وشنوا بعد ذلك حملة استهدفوا فيها السفن في المياه الدولية، لم تتوقف إلا مع وقف إطلاق النار الأخير في حرب إسرائيل على حماس في قطاع غزة.

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