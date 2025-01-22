وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، "نحن ملتزمون بمسار وقف إطلاق النار مع لبنان وسننفذه بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، والذي نص على أن تكون الهدنة بين الطرفين لمدة 60 يومًا وبعد انقضائها تنسحب قوات جيش الاحتلال من مناطق الجنوب اللبناني.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة الهدنة المحددة بين الطرفين في 27 يناير الجاري، إلا أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة تثير المخاوف حول التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.