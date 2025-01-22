سلطات الأمن الفلسطيني تقتحم مستشفى الرازي بجنين (فيديو)

(وكالات)

اقتحمت أجهزة الأمن الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مستشفى الرازي في مدينة جنين واعتقلت فلسطينيين اثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصة "إكس" آثار الدمار داخل المستشفى، حيث بدت جدرانه مثقوبة بوابل من الرصاص.

وأشارت تقارير إلى أن المعتقلين هما من بين المقاومين الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج هناك.

من جهتها كانت حركة الجهاد الإسلامي، قد حملت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مسؤولية "المشاركة والتواطؤ في العدوان على جنين"، ووصفت الاقتحام بأنه استمرار لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

اثار تدمير السلطة لمستشفى الرازي بحثا عن مطلوبين#عاجل | مصادر للجزيرة: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقتحم مستشفى الرازي في جنين وتعتقل فلسطينيين اثنين pic.twitter.com/jWw3UMFYhI — MOATH (@Moathhamze) January 22, 2025

ودعت حركة حماس، للنفير العام ردًا على عملية "الجدار الحديدي"، التي أطلقتها قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، وأكدت أن العملية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وفرض واقع جديد.

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