مستشفى خليل سليمان في جنين: نحو 600 من طواقمنا الطبية يحتمون داخل المستشفى

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، اليوم الأربعاء، إن الوضع الحالي مروع حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق أمام المستشفى.

وأكد بكر، أن إمدادات الغذاء والماء في المستشفى لن تكفي سوى بضعة أيام، مشيرا إلى أن نحو 600 من الكوادر الطبية يحتمون داخل المستشفى.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وحذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علقت فيه ألبانيز على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية في جنين وأطلق عليها اسم "عملية الجدار الحديدي"، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 40 شخصًا، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء.