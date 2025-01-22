إعلان

مستشفى خليل سليمان في جنين: نحو 600 من طواقمنا الطبية يحتمون داخل المستشفى

05:04 م الأربعاء 22 يناير 2025

مستشفى خليل سليمان في جنين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، اليوم الأربعاء، إن الوضع الحالي مروع حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق أمام المستشفى.

وأكد بكر، أن إمدادات الغذاء والماء في المستشفى لن تكفي سوى بضعة أيام، مشيرا إلى أن نحو 600 من الكوادر الطبية يحتمون داخل المستشفى.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وحذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علقت فيه ألبانيز على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية في جنين وأطلق عليها اسم "عملية الجدار الحديدي"، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 40 شخصًا، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء.

مستشفى خليل سليمان في جنين مدير مستشفى خليل سليمان قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مخيم جنين بالضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سلطات الأمن الفلسطيني تقتحم مستشفى الرازي بجنين (فيديو)

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"