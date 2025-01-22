المبعوث الأممي إلى سوريا: تشكيل جيش وطني موحد تحدي بارز للإدارة الجديدة

(وكالات)

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لسوريا في ظل الظروف الراهنة.

وأكد بيدرسن، على أن توحيد الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد يُعد تحديًا بارزًا أمام الإدارة السورية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيبقى في سوريا لفترة طويلة لمواصلة العمل مع الأطراف المختلفة لضمان انتقال سلمي وشامل.

وشدد المبعوث الأممي، على أهمية توفير ضمانات لحماية جميع السوريين وإشراكهم في تقرير مستقبل بلادهم.

وأعرب عن ترحيبه برسائل حكومة تصريف الأعمال بشأن رفض الأعمال الانتقامية والعمل على عملية انتقالية شاملة، مشيرا إلى أن تشكيل جيش وطني موحد يُعتبر عنصرًا أساسيًا للاستقرار، لكنه يتطلب إدارة دقيقة وحذرة.

وحذر المبعوث الأممي، من أن الوضع في شمال شرق سوريا قد يمثل تحديات مستقبلية تستوجب تقديم المساعدة الدولية، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الملف أمام مجلس الأمن الدولي.

ودعا بيدرسن، إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أنها قد تُعيق التعافي الاقتصادي والإنساني.

كما انتقد المبعوث الأممي، الأعمال الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا.