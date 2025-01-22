خروج عن الصف.. حماس تدين محاصرة أجهزة السلطة الفلسطينية لمستشفى الرازي

(وكالات)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، بيانًا، أدانت فيه بشدة مشاركة أجهزة السلطة الفلسطينية في العمليات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مخيم جنين، ووصفت ذلك بأنه "جريمة بحق شعبنا وتنكر لدماء الشهداء".

وأكدت حماس أن مشاهد محاصرة مستشفى الرازي وملاحقة المقاومين من قبل أجهزة السلطة تمثل "سلوكًا خارجًا عن الصف الوطني"، ما يشكل انحرافًا خطيرًا عن مسار النضال الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن انتهاكات السلطة الفلسطينية تأتي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على جنين، مؤكدة أن هذا التنسيق الأمني بين الطرفين قد بلغ مستوى وصفته بـ"الكارثي".

وفي ختام البيان، دعت حماس كافة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية إلى التحرك الفوري والتكاتف من أجل التصدي لتجاوزات السلطة ومواجهة عدوان الاحتلال المتواصل على الأرض الفلسطينية.