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رغم التهدئة.. إسرائيل تزعم العثور على أسلحة في مزارع شبعا جنوبي لبنان

03:46 م الأربعاء 22 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عثور قوات اللواء 810 التابع لفرقة 210 على مجموعة من الأسلحة في مزارع شبعا بجنوب لبنان، في إطار عمليات عسكرية مستمرة، حسب تعبيره.

وفي بيان صادر عن الجيش، قال إن اللواء 810 نفذ عمليات في المنطقة الكثيفة الأشجار بمنطقة هار دوف، بهدف القضاء على التهديدات الأمنية وتطهير المنطقة من الأسلحة والبنى التحتية العسكرية المعادية.

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت من مصادرة العديد من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات مضادة للدبابات، وصواريخ موجهة، ورشاشات، ومناظير، إضافة إلى قاذفات صواريخ كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، حسب ادعائه.

وأوضح الجيش أن العمليات ستستمر لضمان أمن إسرائيل وحمايتها من أي تهديدات، مؤكدًا أن اللواء 810 سيواصل جهوده للقضاء على التهديدات التي قد يشكلها حزب الله في المنطقة، بما يتماشى مع تفاهمات وقف إطلاق النار.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعمليات في الجنوب اللبناني، في وقت سابق اليوم أدت إلى تفجير وإشعال النيران في عدد من المنازل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على أسلحة مزارع شبعا لبنان
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