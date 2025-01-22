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بعد أكثر من عام على احتجازهم.. الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة الإسرائيلية

03:36 م الأربعاء 22 يناير 2025

الحوثيون

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وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، أنها أفرجت عن طاقم السفينة الإسرائيلية (جلاكسي ليدر)، التي احتجزتها قبل سنة وشهرين.

وأشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الجماعة سلمت الطاقم إلى سلطنة عُمان.

وفي نوفمبر 2023، احتجز الحوثيون سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، لكن حسب التقديرات الإسرائيلية آنذاك لا يوجد مواطنين إسرائيليين على متن السفينة.

وذكرت مصادر إسرائيلية وقتها، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة "راي شيبننج" التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأن جميع أفراد الطاقم يابانيون.

الحوثيون طاقم السفينة الإسرائيلية سفينة جلاكسي ليدر
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